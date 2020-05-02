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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вже тиждень шукають чоловіка, який зник після перевертання човна на Дніпрі

Сегодня, 09:33 Просмотров: 964 Комментариев: 1

Розшукують 38-річного киянина

Продовжують розшукувати чоловіка, який 25 квітня зник після перевертання металевого моторного човна на Дніпрі в Глобинському районі. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, розшукують киянина 1982 року народження.


Для пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 плавзасобів та 14 людей. Проводилось обстеження берегової лінії та водної поверхні, зниклого не виявлено. Пошукові роботи будуть продовжені сьогодні, 2 травня.


Нагадаймо, у човні перебувало четверо чоловіків. Один доплив до берега, двох знайшли мертвими.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: лодка перевернулась Дніпро

Комментарии: 1

257
Volvoвод:
Сегодня, 11:00

Браканы перед полуночью поигрались в рыбаков, а теперь кучу средств налогоплательщиков вместо прагматичного использования выбросят на ветер. Можно было бы площадку детскую построить. 


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