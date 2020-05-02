Вже тиждень шукають чоловіка, який зник після перевертання човна на Дніпрі

Сегодня, 09:33 Просмотров: 964 Комментариев: 1

Продовжують розшукувати чоловіка, який 25 квітня зник після перевертання металевого моторного човна на Дніпрі в Глобинському районі. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, розшукують киянина 1982 року народження.





Для пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 плавзасобів та 14 людей. Проводилось обстеження берегової лінії та водної поверхні, зниклого не виявлено. Пошукові роботи будуть продовжені сьогодні, 2 травня.





Нагадаймо, у човні перебувало четверо чоловіків. Один доплив до берега, двох знайшли мертвими.