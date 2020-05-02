Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна11411
Кременчук70
Хворі:
Україна9634
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1498
Кременчук9
Померло:
Україна279
Кременчук1
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні майже в 11,5 тисяч осіб виявили COVID-19

Сегодня, 09:21 Просмотров: 1 239

 

За добу зафіксовано 550 нових випадків

Станом на ранок 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 427 випадків;
  • Волинська область — 315 випадків;
  • Дніпропетровська область — 436 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 393 випадки;
  • Закарпатська область — 496 випадків;
  • Запорізька область — 267 випадків;
  • Івано-Франківська область — 942 випадки;
  • Кіровоградська область — 394 випадки;
  • м. Київ — 1494 випадки;
  • Київська область — 747 випадків;
  • Львівська область — 465 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 140 випадків;
  • Одеська область — 329 випадків;
  • Полтавська область — 212 випадків;
  • Рівненська область — 689 випадків;
  • Сумська область — 105 випадків;
  • Тернопільська область — 823 випадки;
  • Харківська область — 311 випадків;
  • Херсонська область — 121 випадок;
  • Хмельницька область — 98 випадків;
  • Чернівецька область — 1745 випадків;
  • Черкаська область — 304 випадки;
  • Чернігівська область — 51 випадок.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

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