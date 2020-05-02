Чотири роки тюрми присудили чоловіку, який у Лохвицькому районі пограбував пенсіонерку

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Тюремний термін отримав 35-річний чоловік, якого звинувачували у пограбуванні. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, злочин стався у травні минулого року. Обвинувачений, маючи не зняту і не погашену судимість, у місті Заводське Лохвицького району проник до будинку пенсіонерки. Там у її присутності вкрав понад 3 тисячі гривень. Після цього втік, однак невдовзі його затримали працівники поліції.





У суді зловмисник повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у скоєному та відшкодував потерпілій завдані збитки. Вироком суду його засуджено за грабіж, вчинений повторно, поєднаний із проникненням у житло (ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України) до 4 років 2 місяців позбавлення волі.