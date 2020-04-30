Здавати підручники та отримувати нові кременчуцькі учні мають вже після карантину

Сегодня, 08:05 Просмотров: 149

На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії порушили питання щодо того, як кременчуцьким учням здати до шкільної бібліотеки старі підручники та отримати нові на наступний навчальний рік.





Віцемер Ольга Усанова пояснила, що поки що поспішати здавати книжки не потрібно, варто почекати офіційного завершення навчального року та закінчення карантину.





Уже після того, як карантин в Україні закінчиться, класні керівники додатково повідомлять про порядок здачі старих та отримання нових підручників.