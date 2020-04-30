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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Здавати підручники та отримувати нові кременчуцькі учні мають вже після карантину

Сегодня, 08:05 Просмотров: 149

 

Про порядок здачі/отримання додатково повідомлять класні керівники

На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії порушили питання щодо того, як кременчуцьким учням здати до шкільної бібліотеки старі підручники та отримати нові на наступний навчальний рік.


Віцемер Ольга Усанова пояснила, що поки що поспішати здавати книжки не потрібно, варто почекати офіційного завершення навчального року та закінчення карантину.


Уже після того, як карантин в Україні закінчиться, класні керівники додатково повідомлять про порядок здачі старих та отримання нових підручників.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: glavcom.ua
Теги: школьники учебники карантин

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