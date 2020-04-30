На Молодіжному затримали чоловіка, який йшов вулицею з битою та ланцюгом

Сегодня, 18:53 Просмотров: 1 795 Комментариев: 1

Сьогодні, 1 травня, близько 17.00 патрульні отримали виклик «Хуліганство». Заявниця повідомила, що на зупинці громадського транспорту невідомий йде з битою та намотаним ланцюгом на руці. Відповідно до фото від правоохоронців, подія сталася на зупинці «проспект Лесі Українки» (колишня «Аврора»).





На місці події копи виявили 36-річного чоловіка, спільно з поліцією охорони затримали його, - інформує патрульна поліція Кременчука.





Причину такої поведінки чоловік чітко пояснити не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу.



