В Українській асоціації футболу обговорють шлях виходу з карантину та поновлення чемпіонату

Представники трьох професійних футбольних ліг обговорили шлях виходу з карантину та поновлення чемпіонату. Кременчуцький футбольний клуб «Кремінь» також долучився до обговорення. За інформацією пресслужби Української асоціації футболу спілкування відбулося, 29 квітня, в форматі трьох відеоконференцій - окремо з командами УПЛ, Першої та Другої ліг.
Точні дати зараз називати ще рано. Але предмет розмови вже є. Від початку введення карантину ми були в постійному контакті з керівниками УПЛ і ПФЛ. Щодо турнірів у Прем'єр-лізі, першій та другій лігах позиція УАФ однозначна. Її нещодавно озвучив президент УАФ Андрій Павелко - переможці та призери, команди, які повинні підвищитися або понизитися в класі, а також володар Кубка України мають бути визначені тільки за спортивним принципом.
Після цього представники команд мали змогу поспілкуватися з першим віце-президентом УАФ, а також із керівником юридичного департаменту УАФ Ігорем Грищенком. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий та спортивний директор ПФЛ Євген Мороз зі свого боку під час конференцій знайомили представників команд кожної з ліг із варіантами планів-календарів продовження змагань.
Через відсутність чіткої інформації щодо пом’ягшення або відміни карантину в Україні представники клубів поки що не отримали відповіді на окремі питання. Але водночас спілкування в такому форматі було визнане корисним як керівництвом УАФ, УПЛ та ПФЛ, так і клубами. Усі погодилися, що потрібно продовжити подібні консультації відносно подальших загальних дій.
Про дату наступного подібного спілкування було вирішено домовитися після 6 травня - саме цього дня Кабінет Міністрів України має визначитися, яке саме послаблення карантину матиме місце з 11 травня. І, відповідно, більш конкретними мають стати подальші плани щодо повернення футболу на стадіони України.