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Кременчук, Спорт, Кременчуг

В Українській асоціації футболу обговорють шлях виходу з карантину та поновлення чемпіонату

Сегодня, 15:43 Просмотров: 187

 

Питання до кінця не вирішене

Представники трьох професійних футбольних ліг обговорили шлях виходу з карантину та поновлення чемпіонату. Кременчуцький футбольний клуб «Кремінь» також долучився до обговорення. За інформацією пресслужби Української асоціації футболу спілкування відбулося, 29 квітня, в форматі трьох відеоконференцій - окремо з командами УПЛ, Першої та Другої ліг. 


- Сьогодні є всі передумови сподіватися, що наша країна пережила пік пандемії коронавірусу COVID-19, - відзначив у вітальному слові перший віце-президент УАФ Олег Протасов. - Принаймні наш уряд уже оприлюднив приблизний план виходу з карантину. І, відповідно, ми також, користуючись рекомендаціями ФІФА і УЄФА, і керуючись законодавчими нормами нашої країни, можемо вже починати говорити про повернення футболу на стадіони України.


Точні дати зараз називати ще рано. Але предмет розмови вже є. Від початку введення карантину ми були в постійному контакті з керівниками УПЛ і ПФЛ. Щодо турнірів у Прем'єр-лізі, першій та другій лігах позиція УАФ однозначна. Її нещодавно озвучив президент УАФ Андрій Павелко - переможці та призери, команди, які повинні підвищитися або понизитися в класі, а також володар Кубка України мають бути визначені тільки за спортивним принципом.


- Зараз є обережні підстави говорити, що так і буде. Але, повторююсь, остаточно всі дати - початку відновлення змагань, календар матчів у всіх лігах після відновлення турніру, дати півфіналів і фіналу Кубку України Виконком УАФ затверджуватиме лише після відповідних розпоряджень уряду України щодо пом'якшення або скасування карантину. Без відповідних рішень урядів своїх країн ані УАФ, ані інші національні асоціації, не можуть приймати рішень щодо відновлення змагань, - підкреслив Олег Протасов.

Після цього представники команд мали змогу поспілкуватися з першим віце-президентом УАФ, а також із керівником юридичного департаменту УАФ Ігорем Грищенком. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий та спортивний директор ПФЛ Євген Мороз зі свого боку під час конференцій знайомили представників команд кожної з ліг із варіантами планів-календарів продовження змагань.


Через відсутність чіткої інформації щодо пом’ягшення або відміни карантину в Україні представники клубів поки що не отримали відповіді на окремі питання. Але водночас спілкування в такому форматі було визнане корисним як керівництвом УАФ, УПЛ та ПФЛ, так і клубами. Усі погодилися, що потрібно продовжити подібні консультації відносно подальших загальних дій.


Про дату наступного подібного спілкування було вирішено домовитися після 6 травня - саме цього дня Кабінет Міністрів України має визначитися, яке саме послаблення карантину матиме місце з 11 травня. І, відповідно, більш конкретними мають стати подальші плани щодо повернення футболу на стадіони України.

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Автор: Альона Душенко
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