На Полтавщині палію сухої трави загрожує кримінальна відповідальність

Сегодня, 14:55 Просмотров: 349

Перед судом постане чоловік, через дії якого вигоріло майже півтора гектара рослинності

Кобеляцька місцева прокуратура направила до суду угоду про визнання винуватості. Жителя Козельщинського району звинувачують за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення вогнем сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці березня цього року поблизу села Пашківка Козельщинського району чоловік підпалив суху траву. У результаті виникла пожежа, згоріло рослинності на площі 1,4 га.