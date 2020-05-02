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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині коронавірусну інфекцію підтвердили в однієї особи

Сегодня, 09:55 Просмотров: 1 608

 

Новий випадок зафіксували в Лубенському районі

Станом на 2 травня на Полтавщині 212 підтверджених випадків захворювання, нових за добу – 1. Таку інформацію повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 70;
  • Полтава – 35;
  • Кременчуцький район – 28;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Кобеляцький район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубенський район – 3 (1 новий випадок);
  • Чутівський і Глобинський райони – по 3;
  • Лубни – 3;
  • Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

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