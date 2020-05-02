За добу на Полтавщині коронавірусну інфекцію підтвердили в однієї особи
Сегодня, 09:55
Просмотров: 1 608
Новий випадок зафіксували в Лубенському районі
Станом на 2 травня на Полтавщині 212 підтверджених випадків захворювання, нових за добу – 1. Таку інформацію повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 70;
- Полтава – 35;
- Кременчуцький район – 28;
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Кобеляцький район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубенський район – 3 (1 новий випадок);
- Чутівський і Глобинський райони – по 3;
- Лубни – 3;
- Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.