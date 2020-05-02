У Кременчуці два нових випадки Covid-19

Сегодня, 10:20 Просмотров: 2 780 Комментариев: 1

Чоловік та жінка потрапили до інфекційного відділення з пневмонією

У Кременчуці лабораторно підтвердилися два нові випадки інфікування коронавірусом. Заступниця міського голови Ольга Усанова під час засідання оперативного штабу сьогодні, 2 травня, повідомила, що інфекцію виявили у жінки та чоловіка. Їм 59 та 58 років. Їх доставили до інфекційного відділення з пневмонією.





Епідеміологи встановлюють контактних осіб.





За попередню добу направили 29 зразків на плр-тестування. Отримали за 1 травня п'ять результатів, з них 4 позитивні. Двоє людей, які перебувають на лікуванні, у них знову підтвердився коронавірус. Двоє нових пацієнтів, чоловік так жінка.





Загалом 37 людей з пневмоніями перебувають на стаціонарі. У 4 осіб - тяжкий перебіг хвороби. У трьох підтверджений коронавірус.