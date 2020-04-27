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У Кременчуці суд оштрафував батька, неповнолітнього сина якого зловили п'яним за кермом

Сегодня, 14:47 Просмотров: 975 Комментариев: 1

Хлопець тоді «надув» 0,7 проміле алкоголю

На початку квітня Крюківський районний суд розглянув справу щодо батька, неповнолітнього сина якого виявили за кермом автівки нетверезим. Нагадаймо, вночі 1 березня на вулиці Шевченка за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили Daewoo Lanos. Пізніше виявилося, що за кермом сидів неповнолітній та п'яний водій. Тоді хлопець пройшов огляд на стан сп'яніння. Його результат - 0,7 проміле.


Сам батько свою вину у порушенні ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) визнав. Суд визнав чоловіка винним та наклав штраф у вигляді 850 гривень. Також він має заплатити 420 гривень судового збору.


З повним текстом постанови можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пьяный водитель несовершеннолетние неповнолітні

Комментарии: 1

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колобок:
Сегодня, 16:44

1270 грн. Мало! Если бы папы в подобных случаях платили в десять раз больше, то воспитательный процесс в очень многих семьях не сводился бы только к "одеть и накормить".

Повторюсь цитатой:

В Таиланде придумали действенное наказание для пьяных водителей. Теперь осужденные за вождение в нетрезвом виде водители должны будут ездить вместе с работниками морга, убирать тела тех, кто погиб в автомобильной катастрофе, а также работать с ними во время вскрытия и готовить к похоронам.Результат оказался неожиданно эффективным. Уже сейчас снизилось количество пьяных за рулем.

К слову, аналогичный метод правительство Таиланда применило еще в 1970-х годах, чтобы напугать молодежь, которая часто совершает правонарушения. Тогда удалось снизить уровень подростковой преступности.

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