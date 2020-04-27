У Кременчуці суд оштрафував батька, неповнолітнього сина якого зловили п'яним за кермом

Сегодня, 14:47 Просмотров: 975 Комментариев: 1

На початку квітня Крюківський районний суд розглянув справу щодо батька, неповнолітнього сина якого виявили за кермом автівки нетверезим. Нагадаймо, вночі 1 березня на вулиці Шевченка за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили Daewoo Lanos. Пізніше виявилося, що за кермом сидів неповнолітній та п'яний водій. Тоді хлопець пройшов огляд на стан сп'яніння. Його результат - 0,7 проміле.





Сам батько свою вину у порушенні ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) визнав. Суд визнав чоловіка винним та наклав штраф у вигляді 850 гривень. Також він має заплатити 420 гривень судового збору.





З повним текстом постанови можна ознайомитися тут.