Фермери Полтавщини розширюють площі під кукурудзою та соняшником

Озимі культури не користуються широкою популярністю серед аграріїв Полтавщини. У 2020 році вони зменшили площі посівів під ними на 2,4%, а відтак усього посіяли трохи більше 248 тис. га. Наразі аграрії області розширюють площі під кукурудзою та соняшником, повідомляє Kurkul.com .





Сильної шкоди озимій пшениці цьогоріч завдали весняні приморозки. Зокрема, 1 квітня температура опустилася до -10 °C, проте «подушка» із пожнивних решток не захистила рослини від дії морозу. Скоріше навпаки: у великій кількості решток пшениця більше примерзла, ніж на ґрунті.