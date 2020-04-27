Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9009
Кременчук60
Хворі:
Україна7925
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна864
Кременчук9
Померло:
Україна220
Кременчук1
Бизнес/Работа, Деловые новости, Полтавщина

Фермери Полтавщини розширюють площі під кукурудзою та соняшником

Сегодня, 15:05 Просмотров: 593

 

Сильної шкоди озимій пшениці цьогоріч завдали весняні приморозки

Озимі культури не користуються широкою популярністю серед аграріїв Полтавщини. У 2020 році вони зменшили площі посівів під ними на 2,4%, а відтак усього посіяли трохи більше 248 тис. га. Наразі аграрії області розширюють площі під кукурудзою та соняшником, повідомляє Kurkul.com.


Сильної шкоди озимій пшениці цьогоріч завдали весняні приморозки. Зокрема, 1 квітня температура опустилася до -10 °C, проте «подушка» із пожнивних решток не захистила рослини від дії морозу. Скоріше навпаки: у великій кількості решток пшениця більше примерзла, ніж на ґрунті.


1
Автор: Руслана Горгола
Теги: фермери посев пшеница поле

Популярное в разделе Бизнес/Работа:


Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.


Вверх