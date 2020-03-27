В одному з магазинів Полтавщини знайшли понад тисячу літрів горілки з підробним акцизом

Сегодня, 17:27 Просмотров: 747

На пляшках із горілкою були наявні марки акцизного податку, які мали ознаки підробки

Прокуратури спільно з поліцією в одному з магазинів Решетилівки виявили та вилучили понад тисячу літрів алкогольних напоїв. На пляшках із горілкою були наявні марки акцизного податку, які мали ознаки підробки, - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (придбання з метою збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку). До суду направили клопотання про накладення арешту на «продукцію» та акцизні марки. Також вирішується питання про призначення судових експертиз.