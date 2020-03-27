Медик из Полтавы «наехал» на кременчугскую власть из-за того, что она «перебдела» в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 17:02 Просмотров: 6 893 Комментариев: 1

Он написал, что на Полтавщине людей госпитализируют без необходимости из-за паники и что вирусные инфекции лёгкой и средней тяжести течения можно лечить дома

Медик из Полтавы Владимир Мохначев, сотрудник Полтавского управление здравоохранения, на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост о том, что в Полтавской области паникуют (в том числе в Кременчуге) из-за коронавируса и госпитализируют людей без необходимости. Также он добавил, что вирусные инфекции лёгкой и средней тяжести течения при правильно организованном стационаре можно лечить на дому. Пост обсуждали утром 27 марта на заседании штаба оперативного реагирования в мэрии Кременчуга.









- Я не понимаю, у них аллергия на город Кременчуг? Что там происходит вообще? Зачем такое писать? - возмутился мэр Малецкий. - Люди мне вчера скинули в Фейсбуке и говорят, что это такое? Мы делаем всё: выстраиваем людей в очереди, по любому чиху активизируемся, посылаем полицию, посылаем медиков, общаемся с людьми, находим их контакты среди ночи, и он пишет нам «отличился Кременчуг». Извините за эмоциональность, но так просто делать нельзя.



Мэр поручил заместителю начальника управления здравоохранения Кременчуга Людмиле Пономаренко составить официальное письмо на областное управление здравоохранения и потребовать объяснений, что значит этот пост.





- Я считаю, в этой ситуации мы должны наоборот быть более бдительны и если есть подозрения (даже малейшие, как он пишет) на что-то, то с оглядкой надо реагировать. А то, что здесь написано, деморализует людей абсолютно, - прокомментировал Малецкий.



Также мэр Кременчуга предположил, что аккаунт могли взломать или он фейковый, поэтому попросил сотрудников СБУ проверить.





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Буквально через несколько часов после заседания в Кременчуге объявили о том, что экспресс-тест показал положительный результат на COVID-19 у 75-летней женщины.