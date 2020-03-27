Медик из Полтавы «наехал» на кременчугскую власть из-за того, что она «перебдела» в борьбе с коронавирусом

Он написал, что на Полтавщине людей госпитализируют без необходимости из-за паники и что вирусные инфекции лёгкой и средней тяжести течения можно лечить дома
Медик из Полтавы Владимир Мохначев, сотрудник Полтавского управление здравоохранения, на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост о том, что в Полтавской области паникуют (в том числе в Кременчуге) из-за коронавируса и госпитализируют людей без необходимости. Также он добавил, что вирусные инфекции лёгкой и средней тяжести течения при правильно организованном стационаре можно лечить на дому. Пост обсуждали утром 27 марта на заседании штаба оперативного реагирования в мэрии Кременчуга.
Мэр поручил заместителю начальника управления здравоохранения Кременчуга Людмиле Пономаренко составить официальное письмо на областное управление здравоохранения и потребовать объяснений, что значит этот пост.
Также мэр Кременчуга предположил, что аккаунт могли взломать или он фейковый, поэтому попросил сотрудников СБУ проверить.
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Буквально через несколько часов после заседания в Кременчуге объявили о том, что экспресс-тест показал положительный результат на COVID-19 у 75-летней женщины.