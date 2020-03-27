Священник з Кременчука присвятив пісню карантину та коронавірусу

Сегодня, 18:01 Просмотров: 994

«І співаємо ми вдвох пісеньку цю в 100 раз і коту майструємо ми також протигаз», - заспівав священник ПЦУ

Священик Православної церкви України Анатолій Куліш дотримується карантину й проводить літургії онлайн. А тритижневий карантин надихнув отця Анатолія. Він не впадає у відчай та написав текст і музику до нової пісні про карантин. У пісні отець Анатолій співає про прогулянки у домі, кулінарію та як майструє протигаз разом з котом.





Що з цього вийшло дивіться у відео:





Гурт з Тернопільщини «Лісапетний батальйон» вирішив не наводити паніку на українців стосовно вірусу. А у веселій формі розповісти, як на селі люди реагують і борються з COVID-19. Гумористична пісня про те, як не втрачати оптимізм навіть у важкі часи та рятувати себе самому.





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Український виконавець Яцишин показав кліп на пісню «Коронавірус», що має подвійне значення. «Коронавірус на твоїй голові» співає виконавець, маючи на увазі пихату дівчину.









Поширення світом коронавірусу люди сприйняли по-різному. Дехто, щоб не панікувати, пише про вірус пісні. Деякі з них не лише піднімають настрій, а й вчать, як вберегтися від небезпечної інфекції.





А ось запальний хіт з Мексики. Під латиноамериканський ритм співак роз’яснює прості правила гігієни, які вбережуть від вірусу. Частіше мийте руки з милом, amigos!









В’єтнамський анімований ролик у грайливій формі розповідає що робити, щоб не заразитися. Відео стало дійсно вірусним – у соцмережах воно викликало танцювальний челендж.









Ще одна пісня іспанською. Обережно, мотив заразливий – варто пару разів послухати, і пісня гратиме в голові цілий день.



