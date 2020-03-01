У Кременчуці патрульні зупинили водія-наркомана без прав

Сегодня, 11:54 Просмотров: 930 Комментариев: 1

Патрульні Кременчука зупинили водія, в якого виявили характерні ознаки наркотичного сп'яніння, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Під час перевірки документів 36-річного водія Mercedes-Benz інспектори встановили, що той позбавлений права керування транспортним засобом та виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Проходити обстеження в лікаря-нарколога чоловік категорично відмовився.





Патрульні склали на горе-водія відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування автівкою. Остаточне рішення щодо притягнення його до відповідальності прийматиме суд.