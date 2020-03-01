Происшествия

У Кременчуці патрульні зупинили водія-наркомана без прав

Сегодня, 11:54 Просмотров: 930 Комментариев: 1

 

Проходити обстеження в лікаря-нарколога чоловік категорично відмовився

Патрульні Кременчука зупинили водія, в якого виявили характерні ознаки наркотичного сп'яніння, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Під час перевірки документів 36-річного водія Mercedes-Benz інспектори встановили, що той позбавлений права керування транспортним засобом та виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Проходити обстеження в лікаря-нарколога чоловік категорично відмовився.


Патрульні склали на горе-водія відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування автівкою. Остаточне рішення щодо притягнення його до відповідальності прийматиме суд.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130

Комментарии: 1

779
shoni1970:
Сегодня, 12:22

Це того, що на Санжари їхав? Так він завжди відмовляється проходити нарколога.


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