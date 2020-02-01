У Кременчуці п'яний водій врізався у знак «Пішохідний перехід» і намагався втекти

Сегодня, 11:01 Просмотров: 586 Комментариев: 1

27 лютого близько 18.00 на вулиці Ярмарковій водій Volkswagen Passat врізався у дорожній знак «Пішохідний перехід». За інформацією патрульної поліції Кременчука, про скоєння ДТП та про те, що керманич п'яний, повідомили копам очевидці інциденту.





Коли інспектори приїхали на місце події і почали спілкуватися з 54-річним водієм, то дійсно помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік поводив себе агресивно, виражався нецензурною лайкою та неодноразово намагався втекти.



Пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці та у медичному закладі він відмовився. На порушника поліцейські склали протоколи за ст. 124 КУпАП та ч. 1 ст. 130 КУпАП.