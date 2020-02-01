Происшествия

У Кременчуці п'яний водій врізався у знак «Пішохідний перехід» і намагався втекти

Сегодня, 11:01 Просмотров: 586 Комментариев: 1

 

Про ДТП повідомили до поліції очевидці події

27 лютого близько 18.00 на вулиці Ярмарковій водій Volkswagen Passat врізався у дорожній знак «Пішохідний перехід». За інформацією патрульної поліції Кременчука, про скоєння ДТП та про те, що керманич п'яний, повідомили копам очевидці інциденту.


Коли інспектори приїхали на місце події і почали спілкуватися з 54-річним водієм, то дійсно помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік поводив себе агресивно, виражався нецензурною лайкою та неодноразово намагався втекти.


Пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці та у медичному закладі він відмовився. На порушника поліцейські склали протоколи за ст. 124 КУпАП та ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель дорожные знаки пешеходный переход полиция админпротокол

Комментарии: 1

3 523
zzzzzz:
Сегодня, 11:49

взрослые люди, а ума нема....бухать , потом садится за руль....вот почему?Ну есть же такси, куча транспорта-это же не пустыня!Никогда не понимал этого. Ну молодеж бывает "геройствует", но это?


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