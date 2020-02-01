590 мільйонів гривень мають розподілити депутати на Полтавській облраді (трансляція)

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Сьогодні, 28 лютого, відбудеться 30 сесія Полтавської обласної ради сьомого скликання. Одним з питань є зміни до бюджету області на 2020 рік. Згідно з проєктом рішення, депутати мають перерозподілити 589,4 млн грн залишку коштів з минулого року та погодити міжбюджетні трансферти.









Порядок денний сесії Полтавської обласної ради: