590 мільйонів гривень мають розподілити депутати на Полтавській облраді (трансляція)
Сегодня, 10:24Просмотров: 265
Початок сесії о 10.00
Сьогодні, 28 лютого, відбудеться 30 сесія Полтавської обласної ради сьомого скликання. Одним з питань є зміни до бюджету області на 2020 рік. Згідно з проєктом рішення, депутати мають перерозподілити 589,4 млн грн залишку коштів з минулого року та погодити міжбюджетні трансферти.
Порядок денний сесії Полтавської обласної ради:
Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад області.
Про План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 — 2023 роки.
Про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 — 2020 роки у 2019 році.
Про виконання обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 — 2019 роки.
Про виконання обласної Програми реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015 — 2019 роки.
Про внесення змін до Програми правової освіти населення області на 2016 — 2020 роки.
Про затвердження переліку об’єктів, на які будуть спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 — 2020 роки, у 2020 році.
Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 — 2020 роки.
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 — 2020 роки.
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 — 2020 роки.
Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік.
По звіт постійної комісії обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій про роботу комісії за 2019 рік.
Про інформацію прокурора Полтавської області про результати діяльності органів прокуратури на території Полтавської області.
Про надання дозволу комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» на збільшення ліміту кредитування на умовах овердрафту по кредиту, отриманому в ПАТ «МТБ Банк».
Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на укладення договору на отримання кредиту у вигляді відновлювальної відкличної кредитної лінії в публічному акціонерному товаристві акціонерного банку «Укргазбанк».
Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
Про включення нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Полтава, вул. Сільськогосподарська, 21 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 вересня 2019 року № 1194 «Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
Про прийняття каналізаційних мереж колективу забудовників «Юріївський» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
Про внесення подання до Верховної Ради України щодо перейменування села Ромодан Лубенського району Полтавської області.
Про внесення змін до Положення про Почесну Грамоту обласної ради, Грамоту обласної ради та Подяку обласної ради.
Про затвердження Порядку використання прапорів на території Полтавської області.
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України про неприйнятність великого розміру грошової застави та місцевих виборах.
Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо скасування тарифу на послуги розподілу природнього газу.