Кременчугские пасечники Гречаные взяли 4 медали на конкурсе питьевых медов

Сегодня, 11:33 Просмотров: 225 Комментариев: 1

Кременчугские пасечники Николай и Оксана Гречаные добыли 4 медали на 16-ом Всеукраинском конкурсе питьевых медов, который проводит кафедра пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

По словам самих конкурсантов, они были единственными, кто представлял в этом году Полтавщину. Соревновались с более, чем полусотней конкурентов со всей Украины, которые представили судьям более 90 образцов.









В этом году золото взяли их фирменный «Гречановский» (мёд вареный без добавления соков и трав) и «Букет Кременчуга» (мёд ставленый с добавлением соков). Серебро получила «Полтавская терновка» (мёд ставленый с добавлением соков), а бронзу – «Дары лесов» (мёд ставленый с добавлением соков и трав).

По словам Николая Гречаного, они принимают участие в конкурсе с 2010 года – это их мотивирует к развитию. Также они – постоянные участники кременчугских фестивалей и их можно будет найти в праздничном городке на площади Победы, где сегодня в Кременчуге начнут отмечать Масленицу.

Среди проблем пасечников Николай Гречаный называет ограничение импорта.

– У нас не берут мёд на экспорт, так как очень небольшие квоты и из забирают магнаты, занимающиеся скупкой. Поэтому остаётся продавать только на рынке и расширять ассортимент. Поэтому занимаемся медовым вином, – говорит Николай Гречаный.

Пасечник говорит, что не стоит их напиток называть медовухой, так как это именно медовое вино, которые пили наши предки испокон веков.

В этом году Гречаные будут в Кременчуге на Масленицу, в праздничном городке. Кстати, Гречаные – пасечники «от деда-прадеда». Николай показал «Телеграфу» свидетельство своего отца, который на «отлично» сдал все экзамены для получения квалификации пасечника.









А в 2013 году Николай Гречаный поделился с «Телеграфом» рецептом медового вина. Ищите его тут.