Кременчугские пасечники Гречаные взяли 4 медали на конкурсе питьевых медов

Кременчугские пасечники Николай и Оксана Гречаные добыли 4 медали на 16-ом Всеукраинском конкурсе питьевых медов, который проводит кафедра пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
По словам самих конкурсантов, они были единственными, кто представлял в этом году Полтавщину. Соревновались с более, чем полусотней конкурентов со всей Украины, которые представили судьям более 90 образцов.
В этом году золото взяли их фирменный «Гречановский» (мёд вареный без добавления соков и трав) и «Букет Кременчуга» (мёд ставленый с добавлением соков). Серебро получила «Полтавская терновка» (мёд ставленый с добавлением соков), а бронзу – «Дары лесов» (мёд ставленый с добавлением соков и трав).
По словам Николая Гречаного, они принимают участие в конкурсе с 2010 года – это их мотивирует к развитию. Также они – постоянные участники кременчугских фестивалей и их можно будет найти в праздничном городке на площади Победы, где сегодня в Кременчуге начнут отмечать Масленицу.
Среди проблем пасечников Николай Гречаный называет ограничение импорта.
Пасечник говорит, что не стоит их напиток называть медовухой, так как это именно медовое вино, которые пили наши предки испокон веков.
В этом году Гречаные будут в Кременчуге на Масленицу, в праздничном городке. Кстати, Гречаные – пасечники «от деда-прадеда». Николай показал «Телеграфу» свидетельство своего отца, который на «отлично» сдал все экзамены для получения квалификации пасечника.
А в 2013 году Николай Гречаный поделился с «Телеграфом» рецептом медового вина. Ищите его тут.