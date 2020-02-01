На Полтавщині не закриватимуть туб- та психдиспансери, – Департамент охорони здоров’я

Кременчуком та Полтавщиною останнім часом ширяться чутки, що з 1 квітня в Україні з диспансерів «випустять» усіх психічно хворих і хворих на туберкульоз, а самі диспансери закриють. У Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА цю інформацію не підтверджують.
Цю інформацію спростував голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький:
Заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Луфер заявив в інтерв’ю, що фінансування навіть більше, ніж у 2019 році:
У Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА наголошують, що на Полтавщині хворі психіатричного профілю та пацієнти з туберкульозом отримуватимуть необхідну допомогу й надалі.