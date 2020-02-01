На Полтавщині не закриватимуть туб- та психдиспансери, – Департамент охорони здоров’я

Сегодня, 12:02 Просмотров: 5

З 1 квітня фінансування медустанов змінюється, але заклади не закриватимуть

Кременчуком та Полтавщиною останнім часом ширяться чутки, що з 1 квітня в Україні з диспансерів «випустять» усіх психічно хворих і хворих на туберкульоз, а самі диспансери закриють. У Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА цю інформацію не підтверджують.





Цю інформацію спростував голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький:

«Закривати медичні установи ми не збираємося. Єдине: деякі лікарні будуть об’єднувати. Там замість кількох головних лікарів буде один. Розрахунки ще йдуть, але вже на сьогодні є формула. За нею - всі медзаклади фінансуватимуть».





Заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Луфер заявив в інтерв’ю, що фінансування навіть більше, ніж у 2019 році:





«На кожного пацієнта – 7,5 тисяч на 9 місяців за готовність надавати допомогу. Загальне фінансування галузі збільшилося десь на 10%. Коли кажуть, що грошей не вистачить, це безпідставно».





У Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА наголошують, що на Полтавщині хворі психіатричного профілю та пацієнти з туберкульозом отримуватимуть необхідну допомогу й надалі.