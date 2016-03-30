В полтавском супермаркете коп спас мужчине жизнь, сделав сердечно-легочную реанимацию

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 054 Комментариев: 3

Врачи подтвердили, что мероприятия, проведенные полицейским, были своевременными и профессиональными

В Полтаве полицейский вернул к жизни мужчину, у которого внезапно остановилось сердце. Сюжет об этом 14 февраля показал ТСН.









Произошло все прямо посреди супермаркета, куда полицейский зашел после работы. Коп увидел, как один из посетителей упал без сознания.

Сердце мужчины не билось, поэтому, тот начал сердечно-легочную реанимацию. Вскоре пострадавший пришел в себя.





Врачи «скорой», приехавшие по вызову, подтвердили, что мероприятия, проведенные сотрудником полиции, были своевременными и профессиональными. Именно благодаря его молниеносной реакции и осведомленности в предоставлении домедицинской помощи, удалось спасти жизнь 32-летнего мужчины, который сейчас под наблюдением медиков.









Если вы не знаете, что делать в подобной ситуации, то видео-уроки помощи людям до приезда «скорой» есть в нашем материале: