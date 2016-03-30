Происшествия, Полтавщина

В полтавском супермаркете коп спас мужчине жизнь, сделав сердечно-легочную реанимацию

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 054 Комментариев: 3

 

Врачи подтвердили, что мероприятия, проведенные полицейским, были своевременными и профессиональными

В Полтаве полицейский вернул к жизни мужчину, у которого внезапно остановилось сердце. Сюжет об этом 14 февраля показал ТСН.


Кременчуцькі патрульні вчаться рятувати життя до приїзду «швидкої»


Произошло все прямо посреди супермаркета, куда полицейский зашел после работы. Коп увидел, как один из посетителей упал без сознания.

Сердце мужчины не билось, поэтому, тот начал сердечно-легочную реанимацию. Вскоре пострадавший пришел в себя.


Врачи «скорой», приехавшие по вызову, подтвердили, что мероприятия, проведенные сотрудником полиции, были своевременными и профессиональными. Именно благодаря его молниеносной реакции и осведомленности в предоставлении домедицинской помощи, удалось спасти жизнь 32-летнего мужчины, который сейчас под наблюдением медиков.



Если вы не знаете, что делать в подобной ситуации, то видео-уроки помощи людям до приезда «скорой» есть в нашем материале:

Как помочь людям дожить до приезда скорой

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Автор: Руслана Горгола Видео: ТСН Источник видео: youtube.com
Теги: реанимация полиция Полтава

Комментарии: 3

708
Angel737:
Сегодня, 11:21

Респект и Низкий поклон тому Копу, с большой Буквы!!!


+14
404
Lyolya:
Сегодня, 11:50

Вот есть  все же ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Вот таких профессионалов, да побольше! На фоне вчерашней новости про ублюдков, обваровавщих предприятие, где работают незрячие люди...


+14
4 351
Solenoid:
Сегодня, 16:34

Уважуха. Вот это настоящий полициант, а не пилиционер. Но плохо другое, в 32 года и уже такие проблемы с сердцем. И это не единичный случай, это массово. Помолодели инфаркты\инсульты и иже с ними.

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