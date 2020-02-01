Кременчужани у мерії протестували проти сусідства будинку з гаражами

Сегодня, 11:33 Просмотров: 972

Поруч з будинком у пров. Героїв Бреста, 75 облаштовують гаражний кооператив, який віддали на обслуговування КП «Благоустрій Кременчука». Люди скаржаться на порушення санітарних та протипожежних норм

Сьогодні, 14 лютого, на засідання виконкому Кременчуцької міськради пройшли мешканці будинку пров. Героїв Бреста, 75. Люди поскаржилися на те, що біля них облаштовують гаражний кооператив, дозвіл на який дала мерія. Зокрема, переносять з пров. Героїв Бреста ближче до будинків – на колись вільний майданчик. При цьому, як стверджують мешканці, порушуються санітарні норми.





Натомість мер Кременчука Віталій Малецький запевняє, що з санітарними нормами у цьому випадку все гаразд, і відстань від житлових будинків до гаражів витримана. Люди з цим категорично не згодні.





Одна із мешканок зауважила, посилаючись на санітарні норми, що гаражі не можна розміщувати ближче 25 м від прибудинкової території.





- Ви рахуєте від вікон, а треба а треба рахувати від території, від палісаднику, - сказала вона у відповідь на зауваження міського голови, що норма не порушуються – Через ці гаражі немає проїзду до нашого будинку. Пожежна машина проїхати не може! Буде друга Одеса!





За словами мешканки, небезпека посилюється ще й тим, що водії зберігають газові балони у гаражах – мовляв, люди бачили це на власні очі.





На даний час, як розповіли жителі будинку з пров. Героїв Бреста, 75, аварійка «Кременчукводоканалу» не може дістатися мереж, щоб почистити каналізацію, бо, знову ж таки, зважають гаражі.





Також люди скаржилися, що виїзд з гаражного кооперативу має виходити на шляхову міську мережу, натомість виходить у зону забудови, на прибудинкові території.





На ці скарги мер Віталій Малецький та віце-мер Руслан Проценко сказали, що мешканці керуються не українськими санітарними нормами – завантажили з інтернету норми РФ. Мер пообіцяв, що сьогодні ж аварійка водоканалу виїде та виконає всі роботи, а гаражна територія матиме цивільний вигляд.





- Територія буде огороджена, освітлена, її обслуговуватиме «Благоустрій Кременчука», - запевнив Віталій Малецький.





Також він пообіцяв, що гаражі пофарбують, а біля них посадять туї. Та розповів, що кожен власник гаражу уклав договір з КП «Благоустрій Кременчука» на догляд за гаражами, платитиме за це 1 200 гривень.





- Усе зрозуміло, головне бабло! – обурився один з мешканців.





Людей категорично не влаштовує перспектива сусідства з гаражами. Наразі мер доручив призупинити на два тижні встановлення другого ряду гаражів, а за цей час підготувати відповідь мешканцям щодо санітарних та протипожежних норм.





Як прокоментував ситуацію «Телеграфу» Віктор Василенко, директор КП «Благоустрій Кременчука», майданчик під гаражі рішенням виконкому відданий на обслуговування підприємству. Поставлене завдання впорядкувати територію: перенести туди гаражі, що в провулку Героїв Бреста стояли роками з порушенням норм. Зокрема, йдеться про лінію гаражів вздовж дороги, виїзд з яких виходив на пішохідну доріжку. Віктор Василенко запевняє, що при перенесенні гаражів витримані санітарні норми відстані до будинків.