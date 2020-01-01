На Полтавщині викрили нарколабораторію та «готель» для залежних

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В орендованому приміщенні можна було не лише придбати наркотики, але й «покайфувати»

У Миргороді правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.





Підозрюють, що організував нарколабораторію 35-річний чоловік. Він орендував приміщення і виготовляв амфетамін з використанням лабораторного обладнання.





У цьому ж приміщенні у наркоманів була можливість не лише купити заборонені речовини, а й вживати їх. Під час обшуку вилучили полімерні пакети з речовинами, схожими на канабіс і амфетамін, а також пристрої для вживання наркотиків, прекурсори та лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин.









За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин без мети збуту). Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за трьома статтями Кримінального кодексу України:

311 (Незаконне виготовлення та зберігання прекурсорів);

313 (Привласнення обладнання для виготовлення наркотичних засобів);

317 (Організація та утримання місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотичних засобів).

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Триває досудове розслідування.