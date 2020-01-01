Котяче щастя: за 43 дні кошеня врятували та знайшли люблячу родину

Сегодня, 10:01 Просмотров: 309

Всього 43 дня між цими «до» і «після», а між ними ціла прірва... Такими словами розпочала історію керівник служби відлову й утримання тварин КП «Спецсервіс-Кременчук» Марина Кожушко. Марина на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що для маленького бездомного кошеня 43 дні - це ціле життя, яке круто змінилося, як в казці.





- 4 грудня Інна Хвостова виявила хворе кошеня в районі набережної Лейтенанта Дніпрова і повідомила в Спецсервіс. Лікування, уколи, процедури, одужання... І, ось, сьогодні відбулася щаслива подія! Маленька, чудова дівчинка, Настя, прийшла зі своїм татом в пункт тимчасового утримання за подружкою, і наша Мурочка поїхала у свій новий будинок! Дива відбуваються людськими руками. Спасибі, добрі люди! - зазначила Марина Кожушко.



