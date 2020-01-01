Кременчуг

Приколы нашего городка: троллейбус 3-Б пустили через Иран и Сомали

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 931 Комментариев: 3

Безвизовые «порталы» открылись на Молодёжном и в районе Sportlife

16 января кременчужане, которые пользуются приложением Infobus (для отслеживания транспорта) обнаружили, что троллейбус №3-Б ездит из центра на Молодёжный через Турцию, Сирию, Иран, Ирак и Сомали. По крайней мере, приложение, которое рекламировала команда мэра Виталия Малецкого, проложило именно такой «горячий» маршрут.


 

 

По состоянию на 17.00 на маршруте работало два международных портала: первый открывался на Молодёжном, в районе остановки «Героев Украины», а второй – в районе Sportlife.


 

 

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Автор: solod
Теги: приколы троллейбус безвиз

Вы уже ездили в Сомали на 3-Б?

Комментарии: 3

2 330
ИМХО:
Сегодня, 09:23

Не курю такое!

joy


+6
489
romix:
Сегодня, 09:40

Нормальне турне за свої гроші


+3
287
sure:
Сегодня, 10:05

Курево стрёмное. Не зашло.


0
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