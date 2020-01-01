У Полтаві винесли вирок поціновувачу «Jack Daniels», який протягом 4 днів викрав з магазину 4 пляшки віскі

Сегодня, 08:08 Просмотров: 744

З 5 по 8 січня чоловік ходив в один і той же магазин та приносив звідти по одній пляшці краденого алкоголю

13 січня Київський районний суд Полтави розглянув справу щодо «серійного» крадія віскі.





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що крадіжки відбулися у Полтаві, в одному і тому самому магазині за адресою вулиця Великотирнівська, 35/2. Обвинувачений з 5 по 8 січня включно ходив у магазин і виносив звідти на день одну літрову пляшку віскі марки Jack Daniels, вартістю 515 гривень. За 4 дні чоловік поцупив 4 пляшки.





У судовому засіданні обвинувачений провину визнав, розкаявся та обіцяв відшкодувати завдані збитки.





Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) і призначив остаточне покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі. Від відбування покарання звільнили за умови, що протягом вказаного терміну засуджений не «вляпається» у кримінал.