Кременчуг

Кременчужан в армію призиватимуть з 18 років

Сегодня, 07:07 Просмотров: 980 Комментариев: 12

 

Указ підписав Президент України 

Указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів сьогодні, 16 січня, підписав Президент України Володимир Зеленський. 


- Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, - мовиться в указі. 


Дати призову визначили у період:

  • квітень - червень 2020 року - весняний призов
  • жовтень – грудень 2020 року - осінній призов

Згідно з документом, планується призивати на строкову військову службу чоловіків, починаючи з 18 років.


Указ у цьому пункті набирає чинності з 1 вересня 2020 року.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат призовники

Комментарии: 12

489
romix:
Сегодня, 07:29

Весна прийде - підешь у армію!

Зробили вас ще раз


+10
1 041
s2e7r8g:
Сегодня, 08:14

Цитата: romix

Весна прийде - підешь у армію!

Зробили вас ще раз

Конституція України:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу":

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

1. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Шо опять не так порохоботы? Или при порохе не призывали?


-1
489
romix:
Сегодня, 08:40

Цитата: s2e7r8g

 

Шо опять не так порохоботы? Или при порохе не призывали?

Если кратко, то:

1) При порохе призыв был с 20

2) Зеля обещал отменить призыв на срочную, а сделал с 18 до 27

3) После рояля вам смычком по губам водят


+9
1 041
s2e7r8g:
Сегодня, 08:53

Цитата: romix

Цитата: s2e7r8g

 

Шо опять не так порохоботы? Или при порохе не призывали?

Если кратко, то:

1) При порохе призыв был с 20

2) Зеля обещал отменить призыв на срочную, а сделал с 18 до 27

3) После рояля вам смычком по губам водят

Если кратко:

1) При порохе призыв все-таки был? И весной, и осенью?

2) Пункт из программы зели где он обещает отменить призыв? По поводу 18 - все таже 15 статья закона о воинской обязанности и военной службе - все законно. Или вы против законов и конституции Укрины?

3) Вам пять лет при порохе не просто смычком по губам водили - у вас он до сих пор любимая игрушка.


-3
749
shoni1970:
Сегодня, 09:31

Ай красавчик! Теперь военкому надо только прийти на выпускной и вручить всем повестки, а не искать двадцатилетних оболтусов, которые то учатся, то в Польше, а то просто выписались из дома, и нигде не числятся. МА-ЛА-ДЕЦ!!!


+3
489
romix:
Сегодня, 09:46

Ходят слухи, что премьер подал в отставку и решил пойти в армию.

Зекоманда в действии


+1
1 142
inattentive:
Сегодня, 09:55

Еще в январе 2015 года Верховная Рада приняла поправки в закон о воинском долге, увеличив срок службы до 1,5 года и призывной возраст до 27 лет. Нижняя планка - 18 лет осталась без изменений.


-1
1 041
s2e7r8g:
Сегодня, 09:56

Цитата: shoni1970

Ай красавчик! Теперь военкому надо только прийти на выпускной и вручить всем повестки, а не искать двадцатилетних оболтусов, которые то учатся, то в Польше, а то просто выписались из дома, и нигде не числятся. МА-ЛА-ДЕЦ!!!

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

До осени, я думаю, никого трогать не будут, датут шансы поступить. Если в июне будет не так - тогда и будет тема для обсуждения. Пока это только ваши предположения.

И ещё: 

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что весенний призыв еще пройдет по старым правилам.

"На весенний призыв в апреле этого года мы НЕ будем привлекать 18 и 19-летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они ДОБРОВОЛЬНО захотят пойти на службу в ВСУ... Во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет", - говорится в фейсбуке министра.


-2
1 142
inattentive:
Сегодня, 09:59

Не могу понять , большинство мужиков служило же. В чем дело? Разнылись как маленькие.  (а теперь "минусуйте").


0
2 058
evil:
Сегодня, 10:02

Феерично. Указ о призове на военную службу подписывает хмырь с туманом в голове, разговаривающий голосом гнусавой крысы, который сам лично уклонялся от воинской обязанности...


0
1 142
inattentive:
Сегодня, 10:11

Ещё в январе 2015 года Верховная Рада приняла поправки в закон о воинском долге, увеличив срок службы до 1,5 года и призывной возраст до 27 лет. Нижняя планка - 18 лет осталась без изменений. (что нарушено ?)


0
1 041
s2e7r8g:
Сегодня, 10:50

Феерично. Указ о призыве на военную службу минусят хмыри-патриоты, которые сами не служили и служить не хотят.



Цитата: evil

Феерично. Указ о призове на военную службу подписывает хмырь с туманом в голове, разговаривающий голосом гнусавой крысы, который сам лично уклонялся от воинской обязанности...

Открою вам секрет: из всех президентов Укрины (включая и.о. Турчинова) служили только двое: Ющенко (год) и Порошенко. Остальные "уклонисты" точно также подписывали указы о призыве и вас это никак не волновало?


-6
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