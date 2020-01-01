Кременчужан в армію призиватимуть з 18 років

Сегодня, 07:07 Просмотров: 980 Комментариев: 12

Указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів сьогодні, 16 січня, підписав Президент України Володимир Зеленський.





- Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, - мовиться в указі.



Дати призову визначили у період:

квітень - червень 2020 року - весняний призов

жовтень – грудень 2020 року - осінній призов

Згідно з документом, планується призивати на строкову військову службу чоловіків, починаючи з 18 років.





Указ у цьому пункті набирає чинності з 1 вересня 2020 року.