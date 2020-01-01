На Полтавщині розшукується 13-річна дівчина (знайшлась)

Сегодня, 09:05 Просмотров: 2 344

Кароліна пішла на прогулянку до центру села і не повернулася додому

Головне управління Нацполіції у Полтавській області розшукує 13-річну мешканку села Білогорілка Лохвицького району. Про це інформують на сайті поліції.





13 січня близько 18.00 Кароліна Арендаш пішла на прогулянку до центру села і додому не повернулася.





Прикмети: на вигляд 10-12 років, зріст 157 см, середньої статури, очі блакитні, волосся світло-русявого кольору, зачіска «каре».





Була одягнена: куртка червоного кольору, штани чорного кольору, чоботи до коліна на платформі чорного кольору, мала при собі рюкзак.





Якщо вам щось відомо про місце знаходження дівчини або інша інформація, що може пришвидшити її пошуки, просимо повідомити до поліції за телефонами: (05356) 31647 або 102.