На дорозі Кременчук – Горішні Плавні через ожеледицю дві автівки перекинулися у канаву

Сегодня, 08:52 Просмотров: 1 088

З канави їх діставали за допомогою маніпулятора та співробітників поліції

Вчора, 10 січня, зранку через ожеледицю сталося кілька дорожньо-транспортних пригод: автівки ВАЗ та Chevrolet під час руху по слизькій дорозі скинуло з проїжджої частини, вони перекинулися в канаву поблизу дороги Кременчук – Горішні Плавні. Про це поінформувала пресслужба Нацполіції Полтавської області.





Цей ранок у Кременчуцькому районі видався нелегким не тільки для автомобілістів, але й для поліції і водія маніпулятору. Адже кілька годин витратили на те, щоб за допомогою спецтехніки підняти та витягти транспортні засоби.

На щастя, в автопригодах не постраждали люди. Обійшлося лише пошкодженими автівками.

Під час температурних коливань (а надто, в межах позначок -1…0…+1 градусів) на дорозі діють обов’язкові для всіх правила: