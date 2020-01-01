Происшествия

На дорозі Кременчук – Горішні Плавні через ожеледицю дві автівки перекинулися у канаву

Сегодня, 08:52 Просмотров: 1 088

 

З канави їх діставали за допомогою маніпулятора та співробітників поліції

Вчора, 10 січня, зранку через ожеледицю сталося кілька дорожньо-транспортних пригод: автівки ВАЗ та Chevrolet під час руху по слизькій дорозі скинуло з проїжджої частини, вони перекинулися в канаву поблизу дороги Кременчук – Горішні Плавні. Про це поінформувала пресслужба Нацполіції Полтавської області.


Цей ранок у Кременчуцькому районі видався нелегким не тільки для автомобілістів, але й для поліції і водія маніпулятору. Адже кілька годин витратили на те, щоб за допомогою спецтехніки підняти та витягти транспортні засоби.

 

На щастя, в автопригодах не постраждали люди. Обійшлося лише пошкодженими автівками. 

 

Під час температурних коливань (а надто, в межах позначок -1…0…+1 градусів) на дорозі діють обов’язкові для всіх правила:

  • звертати увагу на погодні умови та стан дорожнього покриття;
  • дотримуватися безпечної (визначеної ПДР) швидкості руху та дистанції;
  • уникати необдуманих маневрів та різкого гальмування;
  • пригальмовувати перед пішохідними переходами;
  • під час сильної негоди вмикати протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу), габаритні вогні та ближнє світло фар в денний час;
  • крім того, під час зупинки авто водіям рекомендується обов’язково вмикати аварійні вогні, а мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках рухатись з особливою обережністю;
  • за можливості відмовитися від поїздки.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: ДТП перевернулся автомобиль гололед
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