На дорозі Кременчук – Горішні Плавні через ожеледицю дві автівки перекинулися у канаву

З канави їх діставали за допомогою маніпулятора та співробітників поліції
Вчора, 10 січня, зранку через ожеледицю сталося кілька дорожньо-транспортних пригод: автівки ВАЗ та Chevrolet під час руху по слизькій дорозі скинуло з проїжджої частини, вони перекинулися в канаву поблизу дороги Кременчук – Горішні Плавні. Про це поінформувала пресслужба Нацполіції Полтавської області.
Цей ранок у Кременчуцькому районі видався нелегким не тільки для автомобілістів, але й для поліції і водія маніпулятору. Адже кілька годин витратили на те, щоб за допомогою спецтехніки підняти та витягти транспортні засоби.
На щастя, в автопригодах не постраждали люди. Обійшлося лише пошкодженими автівками.
Під час температурних коливань (а надто, в межах позначок -1…0…+1 градусів) на дорозі діють обов’язкові для всіх правила:
- звертати увагу на погодні умови та стан дорожнього покриття;
- дотримуватися безпечної (визначеної ПДР) швидкості руху та дистанції;
- уникати необдуманих маневрів та різкого гальмування;
- пригальмовувати перед пішохідними переходами;
- під час сильної негоди вмикати протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу), габаритні вогні та ближнє світло фар в денний час;
- крім того, під час зупинки авто водіям рекомендується обов’язково вмикати аварійні вогні, а мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках рухатись з особливою обережністю;
- за можливості відмовитися від поїздки.
Автор: Катерина Турубара
Источник фото: Кременчуцький відділ поліції