Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині чоловік отримав забій хребта, приймаючи пологи у корови

Сегодня, 09:25 Просмотров: 518

Стан здоров’я 50-річного потерпілого – середньої тяжкості

10 січня до Шишацької ЦРЛ з попереднім діагнозом «забій грудного відділу хребта» привезли 50-річного чоловіка, мешканця села Воскобійники Шишацького району.


За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, потерпілий працює оператором тваринницьких комплексів та механізованих ферм на СТОВ «Воскобійники». Травмувався він під час виконання своїх трудових обов’язків, приймаючи пологи у корови.


Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: травматизм роды корова позвоночник
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