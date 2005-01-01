На Полтавщині чоловік отримав забій хребта, приймаючи пологи у корови

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10 січня до Шишацької ЦРЛ з попереднім діагнозом «забій грудного відділу хребта» привезли 50-річного чоловіка, мешканця села Воскобійники Шишацького району.





За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, потерпілий працює оператором тваринницьких комплексів та механізованих ферм на СТОВ «Воскобійники». Травмувався він під час виконання своїх трудових обов’язків, приймаючи пологи у корови.





Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.