В детской поликлинике на Маслова опять не будет капремонта

Сегодня, 09:59 Просмотров: 296 Комментариев: 1

В центральной детской поликлинике на улице академика Маслова не будет капитального ремонта и в 2020 году – нет денег. Об этом на заседании исполкома сказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.





Так сегодня выглядит центральный вход в поликлинику



Во время рассмотрения вопроса об аренде коммунальных помещений мэр сказал по поводу одного из них, расположенного на улице академика Маслова, 13/9:





– А отут приміщення потребує ремонту, як і дитяча поліклініка, але у цьому році коштів поки що немає. Видно, що поточні ремонти вони роблять, але капітально на коридори не вистачає...





Это фото демонстрировали на заседании исполкома





Год назад, 15 февраля 2019 года, профильный вице-мэр Ольга Усанова сказала то же, что и мэр – капремонта в детской поликлинике не будет, потому что денег на это нет.





Вопрос по поводу ремонта поликлиники вице-мэру тогда задал глава депутатской комиссии по вопросам здравоохранения и образования депутат Денис Терещенко. Он возмутился состоянием помещения поликлиники и заявил, что там нужен капитальный ремонт. Вице-мэр ответила, что ремонта не будет, потому что нет денег.



Прошел год, начался следующий, и мэр повторил слова вице-мэра о том, что на капремонт детской поликлиники опять денег нет.



Но между двумя этими заявлениями чиновников произошло важное событие – 12 декабря 2019 года депутаты Кременчугского горсовета приняли бюджет на 2020 год – тот самый, в котором опять нет денег на капремонт детского медучреждения.



В то же время в этом бюджете предусмотрено 18 миллионов гривен на пропаганду мэру, его команде и депутатам горсовета – эти 18 млн грн пойдут на финансирование коммунальной телерадиокомпании, транслирующей хвалебные сюжеты о мэре и его команде, а также на создание новой коммунальной газеты, которую будут выпускать тиражом 44 тысячи экземпляров и разносить по домам кременчужан.



Перед бюджетной сессией кременчугские журналисты и общественные активисты обратились к депутатам-членам комиссии по вопросам здравоохранения и образования. Мы предложили, чтобы комиссия внесла на бюджетной сессии предложение перераспределить 18 миллионов, запланированные на пропаганду, на потребности кременчугской медицины.



Депутаты нас выслушали и даже местами поддержали. Но на бюджетной сессии профильная депкомиссия по вопросам здравоохранения и образования не внесла предложение о перераспределении 18 миллионов на потребности городской медицины. Большинство членов депкомиссии (Макаров, Шибашов, Калашник), в том числе и её глава депутат Денис Терещенко, проголосовали за выделение 18 миллионов на телерадиокомпанию и новую газету.





Результаты голосования можно посмотреть здесь.



А капитального ремонта в детской поликлинике на Маслова в этом году опять не будет. И профильная депкомиссия ничего не сделала для того, чтобы он был.





Так сегодня выглядят коридоры детской поликлиники