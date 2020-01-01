В детской поликлинике на Маслова опять не будет капремонта

В центральной детской поликлинике на улице академика Маслова не будет капитального ремонта и в 2020 году – нет денег. Об этом на заседании исполкома сказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Так сегодня выглядит центральный вход в поликлинику
Во время рассмотрения вопроса об аренде коммунальных помещений мэр сказал по поводу одного из них, расположенного на улице академика Маслова, 13/9:
Это фото демонстрировали на заседании исполкома
Год назад, 15 февраля 2019 года, профильный вице-мэр Ольга Усанова сказала то же, что и мэр – капремонта в детской поликлинике не будет, потому что денег на это нет.
Вопрос по поводу ремонта поликлиники вице-мэру тогда задал глава депутатской комиссии по вопросам здравоохранения и образования депутат Денис Терещенко. Он возмутился состоянием помещения поликлиники и заявил, что там нужен капитальный ремонт. Вице-мэр ответила, что ремонта не будет, потому что нет денег.
Прошел год, начался следующий, и мэр повторил слова вице-мэра о том, что на капремонт детской поликлиники опять денег нет.
Но между двумя этими заявлениями чиновников произошло важное событие – 12 декабря 2019 года депутаты Кременчугского горсовета приняли бюджет на 2020 год – тот самый, в котором опять нет денег на капремонт детского медучреждения.
В то же время в этом бюджете предусмотрено 18 миллионов гривен на пропаганду мэру, его команде и депутатам горсовета – эти 18 млн грн пойдут на финансирование коммунальной телерадиокомпании, транслирующей хвалебные сюжеты о мэре и его команде, а также на создание новой коммунальной газеты, которую будут выпускать тиражом 44 тысячи экземпляров и разносить по домам кременчужан.
Перед бюджетной сессией кременчугские журналисты и общественные активисты обратились к депутатам-членам комиссии по вопросам здравоохранения и образования. Мы предложили, чтобы комиссия внесла на бюджетной сессии предложение перераспределить 18 миллионов, запланированные на пропаганду, на потребности кременчугской медицины.
Депутаты нас выслушали и даже местами поддержали. Но на бюджетной сессии профильная депкомиссия по вопросам здравоохранения и образования не внесла предложение о перераспределении 18 миллионов на потребности городской медицины. Большинство членов депкомиссии (Макаров, Шибашов, Калашник), в том числе и её глава депутат Денис Терещенко, проголосовали за выделение 18 миллионов на телерадиокомпанию и новую газету.
Результаты голосования можно посмотреть здесь.
А капитального ремонта в детской поликлинике на Маслова в этом году опять не будет. И профильная депкомиссия ничего не сделала для того, чтобы он был.
Так сегодня выглядят коридоры детской поликлиники