Погода на выходных: в субботу в Кременчуге будет дождить

Сегодня, 08:14 Просмотров: 425

И снова погода на выходных в нашем городе больше будет напоминать осень, чем зиму: температура едва ли опустится ниже нуля градусов, а в субботу пойдёт дождь.





Итак, по данным Sinoptik, в субботу, 11 января, в Кременчуге до вечера будет идти дождь, который начнётся в ночь с пятницы. В воскресенье весь день небо будет затянуто тучами, но осадков не предвидится. Температура воздуха составит от -1°С до +5°С.





Ventusky тоже прогнозирует небольшие осадки с утра в субботу, 11 января. А в первой половине дня в воскресенье, 12 января, в Кременчуге возможны даже кратковременные прояснения, дождей в этот день не будет. Столбики термометров покажут от 0°С до +5°С. И только в воскресенье ближе к ночи температура может упасть ниже нуля, до значения -1°С.





Gismeteo обещает, что в субботу, 11 января, целый день будет дождить, а в ночь на воскресенье осадки перерастут в мокрый снег, который быстро закончится. И воскресенье, 12 января, станет пасмурным, но сухим днём. На выходных воздух прогреется от -1°С (вечером в воскресенье) до +5°С (днём в субботу).