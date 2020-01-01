В Кременчуге подстрелили собаку - «Спецсервис» ищет свидетелей

1 января в пункт временного содержания «Спецсервиса» поступила собака, которая обитает в районе рынка «Плеяда». Об этом в соцсети сообщает Марина Кожушко, начальница службы отлова и содержания «Спецсервиса».
Собаку называют Плюшкой или Пельмешкой. Животное получило три ранения. В области левой лопатки и локтевого сустава с внутренней стороны два отверстия округлой формы, проникающие в мышцы на глубину полтора сантиметра (похожи на пулевое ранение из пневматического оружия). В области грудной кости слева отверстие, проникающее под кожу на глубину 10 сантиметров (похоже на ножевое ранение).
Пока неизветно, при каких обстоятельствах пострадала собака. Зоозащитники готовы обращаться в полицию, поэтому ищут свидетелей.