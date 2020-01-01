Происшествия

В Кременчуге подстрелили собаку - «Спецсервис» ищет свидетелей

Сегодня, 09:40 Просмотров: 557 Комментариев: 3

 

Подозревают, что в животное получило два пулевых и одно ножевое ранение

1 января в пункт временного содержания «Спецсервиса» поступила собака, которая обитает в районе рынка «Плеяда». Об этом в соцсети сообщает Марина Кожушко, начальница службы отлова и содержания «Спецсервиса».


Собаку называют Плюшкой или Пельмешкой. Животное получило три ранения. В области левой лопатки и локтевого сустава с внутренней стороны два отверстия округлой формы, проникающие в мышцы на глубину полтора сантиметра (похожи на пулевое ранение из пневматического оружия). В области грудной кости слева отверстие, проникающее под кожу на глубину 10 сантиметров (похоже на ножевое ранение).


Пока неизветно, при каких обстоятельствах пострадала собака. Зоозащитники готовы обращаться в полицию, поэтому ищут свидетелей. 


- Мы просим людей, которые, возможно, стали свидетелями побоев и истязаний этого животного, связаться с нами, (деж. телефон 067 20 32 197, с 8.00 до 17.00), мы готовы обратиться в полицию, - написала Марина Кожушко. 


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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Марина Кожушко, Фейсбук
Теги: собака ранение

Комментарии: 3

1 332
ankrem:
Сегодня, 10:32

В городе не должно быть бездомных/ничейных собак.

Мы не знаем, какая у неё дрессура (точнее знаем, её нет), за агрессию этой собаки не кому нести ответственность и так далее.


-1
2 253
Dmitriys:
Сегодня, 10:47

Цитата: ankrem

В городе не должно быть бездомных/ничейных собак.

Мы не знаем, какая у неё дрессура (точнее знаем, её нет), за агрессию этой собаки не кому нести ответственность и так далее.

А мне кажется Вы сильно агресивны. У Вас справка от психиатра есть???? Нет тогда  может и Вас вывести за город потомучто Вы опасны для общества.


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1 332
ankrem:
Сегодня, 11:00

Цитата: Dmitriys

Цитата: ankrem

В городе не должно быть бездомных/ничейных собак.

Мы не знаем, какая у неё дрессура (точнее знаем, её нет), за агрессию этой собаки не кому нести ответственность и так далее.

А мне кажется Вы сильно агресивны. У Вас справка от психиатра есть???? Нет тогда  может и Вас вывести за город потомучто Вы опасны для общества.

Справка есть, когда права обновлял, то проходил. Ещё вопросы будут?

Советую посетить страны западной Европы и там бездомных животных 


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