У 23% обстежених на мамографі кременчужанок знаходять патологію

Сегодня, 09:03 Просмотров: 528

За рік вдалося обстежити близько 6 тисяч жінок

Директор перинатального центру Радомир Сербін показав кременчуцьким журналістам роботу мамографа. За рік роботи вдалося обстежити 5800 жінок, з них у 23% знайшли патології.





Черги на мамограф сформовані вже за місяць. За словами директора перинатального центу, до цього був запис за три місяці, але за останній час вдалося зменшити до місяця.





Аби послуга була безкоштовною, жінка має отримати направлення від сімейного лікаря або гінеколога. Жінкам після 40 років радять щороку перевіряти молочні залози.





З 1 квітня планують запустити роботу мамографа й на вихідних. А поки вони працюють з понеділка до п'ятниці з 8.00 до 18.00.