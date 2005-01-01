Кременчуг, Происшествия

Кременчужанку запросили на Свіштовське кладовище на побачення, яке завершилося судом

Сегодня, 08:12 Просмотров: 2 159 Комментариев: 3

Чоловік наприкінці жовтня запросив жінку випити до вагончика

Автозаводський районний суд Кременчука розглянув справу коли чоловік запросив на побачення кременчужанку до Свіштовського кладовища та викрав телефон.


Згідно з матеріалами справи, одружений мешканець Кіровоградщини запросив кременчужанку на побачення на кладовище. 26 жовтня раніше судимий чоловік познайомився з жінкою в кафе. Він запропонував їй поїхати випити до вагончика, який знаходиться перед входом на міське кладовище, оскільки там працює його товариш.


Вже у вагончику чоловік під приводом «подзвонити знайомому» забрав телефон HUAWEI, вартістю 3 237 грн, й пішов до зупинки громадського транспорту. Наступного дня чоловік продав телефон в Олександрії. У суді він зазначив, що щиро кається та просить суворо його не карати.


Суд визнав чоловіка винним у вчинені злочину передбаченого ст.190 ч.2 КК України. Йому призначили штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн. А також стягнули з нього процесуальні витрати, пов'язані із проведенням судово-товарознавчої експертизи, на користь держави.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: суд украл

Комментарии: 3

265
Andron777:
Сегодня, 10:13

Так получается телефон стоит 3 237 грн, а заплатил на користь держави 850 грн? А потрерпіла шо в прольоті? smile


+6
2 031
evil:
Сегодня, 10:51

Какая романтическая история. Не могу прийти в себя от умиления...Выпить в вагончике на кладбище... Да кто ж откажется от такого романтического предложения...??? Не каждый прЫнц способен очаровать такой изысканностью! 


+2
337
evgeniys:
Сегодня, 10:58

Теперь я знаю куда приграшать на свидание, ни одна дама не откажет smile


+2
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