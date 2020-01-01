5 незвичних ялинок України в кінці робочого дня: з боєприпасів, машин та у радіоактивній зоні

Сегодня, 18:01 Просмотров: 621

Вперше після трагедії на ЧАЕС у Прип'яті поставили міську новорічну ялинку. Новорічну красуню встановили біля палацу культури «Енергетик». На відкриття ялинки приїхали колишні жителі міста, які і прикрасили дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства.





Вінницька ялинка потрапила у Книгу рекордів України в номінації «найвища металоконструкція у формі ялинки з рухомими механізмами». Її висота складає 29 метрів, а вага – понад 75 тонн.









Військові, які захищають позиції на Маріупольському напрямку, зібрали імпровізовану новорічну ялинку із мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку бойовиків. За даними прес-центру Операції Об’єднаних сил, зібрана бійцями імпровізована ялинка заввишки майже 2 метри. Складається вона із боєприпасів, що заборонені Мінськими домовленостями.





- На їхнє збирання ми витратили лише 20 хвилин. Але, якщо б було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин, - розповів старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.





За словами офіцера, цей новорічний подарунок українські захисники Приазов’я готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.









Масштабний флешмоб організували патрульні поліцейські Одеси та бійці Національної гвардії. Все, аби зробити великий сюрприз жителям міста у новорічні свята. В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів. Військові та правоохоронці з автомобілів вибудували ялинку.









Дайвери встановили святкову ялинку на дні Дніпра на глибині 40 метрів - її прикрасили іграшками та гірляндою, яка світитиметься під водою.









У кримських дайверів є зимова традиція: третій рік поспіль дайвери занурюються під воду з новорічною ялинкою. Навколо неї водять хороводи та влаштовують перекус.



