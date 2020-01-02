2 января, около 12.00, в Кременчуге полиция остановила автомобиль Daewoo Lanos. Правоохранителям поступила информация о том, что в машине могут находиться люди, причастные к преступлению. Был объявлен план-перехват.
Патрульная полиция заблокировала автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга, при осмотре автомобиля, в нём обнаружили пистолет, а у людей в салоне – наркотик марихуану, а также белый кристаллический порошок.
Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», 1 января полиция задержала у центральной ёлки Кременчуга молодого человека с пистолетом.