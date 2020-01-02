«Пистолет и трава на борту»: у Крюковского моста остановили подозрительный Lanos (уточнение)

Сегодня, 14:35 Просмотров: 1 774 Комментариев: 1







Фото: читатель Евгений, патрульная полиция Кременчуга

2 января, около 12.00, в Кременчуге полиция остановила автомобиль Daewoo Lanos. Правоохранителям поступила информация о том, что в машине могут находиться люди, причастные к преступлению. Был объявлен план-перехват.

Патрульная полиция заблокировала автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга, при осмотре автомобиля, в нём обнаружили пистолет, а у людей в салоне – наркотик марихуану, а также белый кристаллический порошок.





Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», 1 января полиция задержала у центральной ёлки Кременчуга молодого человека с пистолетом.