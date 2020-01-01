«Коли почалися перейми ми заїхали на ялинку»: батьки дівчинки, яка народилася у новому році

Сегодня, 14:24 Просмотров: 1 707

У перші 20 хвилин 2020 року в Кременчуці народилася перша дитина. Маленьку кременчужанку, яка побачила світ у Міському пологовому будинку, назвали Златою. Для кременчужанки Юлії Агєєвої маля стало первістком. Дівчинка народилася з вагою 2 400.





- Дякую лікарю Олександру Богомазу, який нас вів... Дякую всьому медперсоналу, який через кожні 5 хвилин заходить до палати і турбується, - подякувала матуся.







Загалом у Кременчуці в перший день нового року, у Міському пологовому будинку та пологовому відділенні лікарні «Правобережна», народилося четверо дівчаток.



Друга дівчинка народилася о 12.30, третя - без 15 північ (23.45).



У родині Жукових Анни та Івана також первісток - дівчинка. Пологи були сімейними, як зізналися молоді батьки, татусь не злякався під час пологів й підтримував дружину. Дівчинку назвали Катериною.





- Зустрічали Новий рік за столом. Коли почалися перейми почали збиратися до пологового, але перед цим заїхали на ялинку, - поділилися Анна та Іван.









У родини Марендич з Кам’яних Потоків вибір був великий, але зупинилися саме на Міському пологовому будинку. Дівчинку, яка народилася о 23.45 назвали Мирославою. Анна та Руслан поділилися, що у всіх їх знайомих хлопчики, тому дуже зраділи коли дізналися, що чекають дівчинку. Пологи також були сімейними, вага маляти - 2850.







У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» також першою народилася дівчинка. Світ крихітка побачила о 16.55. Родина народжувати приїхала з Дніпропетровської області, адже у їх населеному пункті через закриття не було пологового відділення у лікарні.







До речі, матусі, які народили першими в Міському пологовому будинку та пологовому будинку лікарні «Правобережна», отримали грошовий сертифікат на суму 6 000 гривень, решта молодих матусь - сертифікати на 4 000 гривень. За ці кошти сім’ї зможуть придбати товари для новонароджених в одному з магазинів міста.