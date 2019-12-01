Поліція шукає свідків смертельного ДТП, яке сталося вчора під Горішніми Плавнями

Сегодня, 11:34 Просмотров: 1 158

Перш за все шукають особу на автомобілі білого кольору, яка була на місці безпосередньо перед зіткненням

Працівники слідчого управління поліції розшукують свідків смертельного ДТП, яке сталося 19 грудня близько 10.00 під Горішніми Плавнями. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції.





Перш за все, поліцейські розшукують особу, яка керує автомобілем білого кольору, можливо марки Mercedes, типу фургон/легковий універсал («пиріжок»). Ця особа була свідком аварії, у якій вчора на автодорозі Горішні Плавні - Дмитрівка загинув 80-річний пасажир автомобіля Opel Astra.





Необхідність розшуку свідка зумовлена тим, що обидва учасника ДТП вказують на наявність вищезгаданого білого автомобіля під керуванням можливого свідка, який був на місці події безпосередньо перед зіткненням.





За даним фактом правоохоронці вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) КК України.





Якщо саме Ви стали свідком даної ДТП або знаєте особу, що керувала автомобілем білого кольору, та, можливо, має запис з відеореєстратора, повідомте слідчого, адже це зможе допомогти розслідуванню.





Зателефонуйте слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту СУ ГУНП в Полтавській області, Ланіну Сергію за номером: (097) 24-66-177.