Сьогодні вночі у Полтаві підпалили Toyota та Mercedes, які належали одному власнику

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Сьогодні, 20 грудня, вночі у Полтаві підпалили дві автівки – Toyota Land Cruiser та Mercedes-Benz. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, зараз правоохоронці встановлюють обставини підпалу цих автомобілів.





Близько 1.00 до поліції Полтави надійшло повідомлення від працівників ДСНС, що на вулиці Вузькій горять дві легкові машини Toyota та Mercedes. На місце події прибула слідчо-оперативна група та наряди поліції. Згодом встановили, що обидва автомобілі належать одному власнику.





За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Тривають слідчі дії.