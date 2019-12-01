Сьогодні проходить сесія Полтавської обласної ради

Сегодня, 10:30 Просмотров: 306

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Питання на розгляд сесії:

1. Про укладення контракту з директором Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара.

2. Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад області.

3. Про звіт голови обласної ради про свою діяльність за 2018 рік.

4. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017 ? 2020 роки.

5. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 ? 2020 роки.

6. Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2020 рік.

7. Про Стратегію розвитку Полтавської області на 2021 ? 2027 роки.

8. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017 ? 2020 роки.

9. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 ? 2020 роки.

10. Про затвердження Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 ? 2021 роки.

11. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013 – 2020 роки.

12. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 ? 2020 роки.

13. Про внесення змін та доповнень до обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки».

14. Про внесення змін до обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки».

15. Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік.

16. Про план роботи обласної ради на 2020 рік.

17. Про Порядок формування і ведення кадрового резерву.

18. Про затвердження Положення про щорічний конкурс студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» у новій редакції.

19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 липня 2019 року № 1106 «Про поповнення статутного капіталу Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм».

20. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік.

21. Про обласний бюджет на 2020 рік.

22. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні приміщення № 54 в громадському будинку літ. А-2 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 24.

23. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні виробничого будинку (котельні) за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 32-К.

24. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні нежитлової будівлі учбового корпусу № 2 за адресою: м. Лубни, вул. Інститутська, 62.

25. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні будівлі аптеки № 106 за адресою: Глобинський р-н., смт Градизьк, вул. Київська, 57/8.

26. Про внесення змін до Схеми планування території Полтавської області в частині розміщення підприємства переробної промисловості з утилізації та рециклювання органічних, твердих побутових та промислових відходів у Полтавському районі.

27. Про внесення змін до Схеми планування території Полтавської області в частині будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія.

28. Про внесення змін до Положення про відділення денного/стаціонарного догляду для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці.

29. Про внесення змін та доповнень до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від

12 квітня 2018 року № 672 «Про заснування премій Полтавської обласної ради».

30. Про погодження кандидатури Ханка А.М. для нагородження Грамотою Верховної Ради України.

31. Про питання раціонального використання лісів і лісових насаджень Полтавської області.

32. Про затвердження Порядку використання прапорів на території Полтавської області.

33. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

34. Про Звернення до Президента України, Верховної Ради України щодо забезпечення відкритої та прозорої процедури прийняття нового трудового кодексу України.

35. Різне.