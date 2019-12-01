На Полтавщині затримали телефонного шахрая, який обманював та обкрадав пенсіонерок

Сегодня, 10:02 Просмотров: 547

27-річний хлопець дзвонив своїм жертвам по телефону і казав, що їхні родичі постраждали в ДТП та просив грошей

У Миргороді детективи затримали 27-річного хлопця, який ошукав кількох пенсіонерок на значну суму. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.





- Ваш син потрапив у ДТП, терміново необхідні гроші на операцію, - саме так зазвичай розпочинав свою розмову з майбутньою жертвою телефонний шахрай.





Використовуючи психологічні прийоми, аферист змусив місцевих пенсіонерок перерахувати гроші для уявного порятунку родичів, які нібито потребують невідкладної хірургічної операції після ДТП. Схема, за якою діяв шахрай, була простою, однак напрочуд результативною. По закінченню телефонної розмови жінки беззастережно виносили та передавали у руки зловмисника не тільки всі свої заощадження, але й золоті прикраси.





Коли ошукані жінки з’ясували, що ніхто з їхніх рідних насправді такої допомоги не потребував, звернулися до поліції. Юрій Лохвицький, керівник Миргородського відділу поліції, повідомив, що встановити місце перебування підозрюваного і затримати його вдалося завдяки інформації, яку поліція отримала від потерпілих.





Поліцейські встановили, що 27-річний хлопець – мешканець непідконтрольного населеного пункту, розташованого на окупованій території східної України. Детективи повідомили йому про підозру у скоєнні чотирьох аналогічних злочинів. Затриманому інкримінують шахрайство, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).





Суд обрав аферисту запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб (з правом внесення застави). Наразі проводяться слідчі дії, триває досудове розслідування.



Поліція закликає громадян бути обачними і не довіряти неперевіреній інформації від сторонніх осіб, а також попередити про подібні афери своїх стареньких родичів.



