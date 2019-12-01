Происшествия

В Кременчуге ВАЗ перелетел через железную дорогу

Сегодня, 09:31 Просмотров: 3 481

Машина утром продолжала лежать в кустах

В ночь на 20 декабря в Кременчуге ВАЗ-21011 перелетел через железнодорожные пути на улице Ярмарочной. Об этом «Телеграфу» сообщили участники сообщества взаимопомощи на дорогах DriveHelpKremen, предоставив видеозапись с места происшествия.


 

 

Как видно по следам, автомобиль двигался по улице Ярмарочной в сторону Полтавы. Сразу за перекрёстком с ж/д переездом почему-то резко повернул вправо, съехал с дороги, выехал на ж/д насыпь и, воспользовавшись ей как трамплином, перелетел через пути, приземлившись в кустах.


 

 

Утром 20 декабря автомобиль продолжал находится на месте приземления.


Видео с места происшествия

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Автор: solod Источник фото: DriveHelpKremen Источник видео: DriveHelpKremen
Теги: ДТП ВАЗ
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