В Кременчуге ВАЗ перелетел через железную дорогу

Машина утром продолжала лежать в кустах
В ночь на 20 декабря в Кременчуге ВАЗ-21011 перелетел через железнодорожные пути на улице Ярмарочной. Об этом «Телеграфу» сообщили участники сообщества взаимопомощи на дорогах DriveHelpKremen, предоставив видеозапись с места происшествия.
Как видно по следам, автомобиль двигался по улице Ярмарочной в сторону Полтавы. Сразу за перекрёстком с ж/д переездом почему-то резко повернул вправо, съехал с дороги, выехал на ж/д насыпь и, воспользовавшись ей как трамплином, перелетел через пути, приземлившись в кустах.
Утром 20 декабря автомобиль продолжал находится на месте приземления.
Видео с места происшествия