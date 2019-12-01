Кременчуг, Происшествия

В Кременчуге случился транспортный коллапс – остановились троллейбусы

Сегодня, 08:54 Просмотров: 351 Комментариев: 3

 

Из-за обледенения контактной сети пассажиры не могли нормально воспользоваться троллейбусами, а маршруток на всех не хватило

Утром 20 декабря в Кременчуге произошёл транспортный коллапс. Читатели «Телеграфа» и пользователи соцсетей не смогли нормально уехать на работу на троллейбусах – их было очень мало, так как из-за обледенения троллейбусных проводов они просто остановились. Маршрутки с таким потоком пассажиров не справлялись. 


По данным Кременчугского троллейбусного управления, троллейбусы, из-за обмерзания контактной линии, двигаются с опозданием начиная с 06.50.


 

На фото остановившиеся в районе электростанции троллейбусы – 8 штук. Пассажиры вынуждены были выходить и дальше двигаться пешком.


По данным приложения Ecoride, по состоянию на 8.00 в городе наблюдались участки с «троллейбусными заторами» – в районе электростанции и в районе «Простора».


 

0
Автор: solod
Теги: троллейбус коллапс маршрутка

Как вы добрались сегодня на работу?

Комментарии: 3

503
antikola:
Сегодня, 09:03

неожиданно зимой обледенела...laughing


+4
1 318
ankrem:
Сегодня, 09:05

Журналисты, узнайте в КТУ сколько метров/километров контактной сети обновляется в год. Потому что сегодня был и очередной обрыв.


+2
196
Кавоман:
Сегодня, 09:10

Цитата: antikola

неожиданно зимой обледенела...laughing

чувак, а що ти пропонуєш?


-3
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