В Кременчуге случился транспортный коллапс – остановились троллейбусы

Сегодня, 08:54 Просмотров: 351 Комментариев: 3

Из-за обледенения контактной сети пассажиры не могли нормально воспользоваться троллейбусами, а маршруток на всех не хватило

Утром 20 декабря в Кременчуге произошёл транспортный коллапс. Читатели «Телеграфа» и пользователи соцсетей не смогли нормально уехать на работу на троллейбусах – их было очень мало, так как из-за обледенения троллейбусных проводов они просто остановились. Маршрутки с таким потоком пассажиров не справлялись.





По данным Кременчугского троллейбусного управления, троллейбусы, из-за обмерзания контактной линии, двигаются с опозданием начиная с 06.50.





На фото остановившиеся в районе электростанции троллейбусы – 8 штук. Пассажиры вынуждены были выходить и дальше двигаться пешком.





По данным приложения Ecoride, по состоянию на 8.00 в городе наблюдались участки с «троллейбусными заторами» – в районе электростанции и в районе «Простора».



