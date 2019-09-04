Верховна Рада прийняла закон про визнання і підтримку Пласту

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У Кременчуці діє пластовий курінь імені гетьмана Івана Мазепи (герб куреня з Кременчука зображений на фото: поєднання прапору Кременчука та герба Івана Мазепи) й прийняття закону про визнання й підтримку пласту в Україні має безпосереднє відношення до нашого міста.





Верховна Рада України прийняла Закон №0976 від 04.09.2019 р. "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента України. У доопрацьованому Законі змінена назва на "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху" та вилучені норми, що суперечать законодавству та порушують принцип рівності громадських організацій.





Так, закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань. Питання визнання історичного внеску Пласту відображено у преамбулі. Зокрема, у ст. 1 додані визначення скаутського руху, пластового та скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об’єднань.





Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних та місцевих програм стосовно дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об’єднань (за їх згодою) до реалізації державних та місцевих програм.





Також законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.





Як голосували депутати з Полтавщини на підтримку Пласту

Народний депутат Висування Округ Голос Дмитро Нальотов Слуга народу 144 за Андрій Боблях Слуга народу 145 відсутній Юрій Шаповалов самовисуванець/За майбутнє 146 за Олег Кулініч самовисуванець/позафракційний 147 за Анастасія Ляшенко Слуга народу 148 за Костянтин Касай Слуга народу 149 за Олексій Мовчан Слуга народу 150 не голосував Максим Березін Слуга народу 151 відсутній Жан Беленюк Слуга народу список за Ілля Кива ОПЗЖ список утримався



