Сьогодні в обіг пішли нові 5 гривень у вигляді монети

Сегодня, 12:03 Просмотров: 924 Комментариев: 1

З сьогоднішнього дня, 20 грудня, Національний банк України ввів в обіг монету номіналом 5 гривень. Нові монети будуть діяти паралельно з паперовими гривнями старого зразка, поки купюри самі не вийдуть з обігу.











Нову монету номіналом 5 гривень запустили в обіг з 20 грудня. З наступного ж року заплановано введення в обіг монети номіналом 10 гривень. Як пояснював раніше Нацбанк, спеціально вилучати паперові банкноти не будуть, а натомість просто припинять їх друк, а також не будуть поповнювати ними грошовий обіг. Нові монети будуть діяти паралельно з паперовими гривнями старого зразка доти, доки купюри самі не вийдуть з обігу.





У НБУ пояснили, що монети можуть служити до 20 років, а паперові в середньому близько року. Планова заміна грошей допоможе заощадити до 1 млрд грн на їх друк.



