На дорозі Полтава-Кременчук зіткнулися два ВАЗи: постраждали люди

Сегодня, 12:25 Просмотров: 717

Водія та пасажирку однієї з машин забрали до лікарні в Полтаві

Сьогодні, 20 грудня, на 29 км автодороги Полтава-Олександрія зіткнулися два ВАЗи, внаслідок чого постраждали люди. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





На місці події керманич ВАЗу 2104 повідомив, що водій ВАЗ 2101 рухався в попутному напрямку, не зміг впоратися з керуванням, внаслідок чого й сталося зіткнення автомобілів.









Після зіткнення авто ВАЗ 2101 злетів в кювет, його водій та пасажирка травмувалися. Потерпілих доставили до лікарні в Полтаві, їх діагнози встановлюються.





Автомобілі отримали механічні пошкодження, зараз триває їхня евакуація. На місце події прибула слідчо-оперативна група.