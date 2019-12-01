Происшествия, Полтавщина

На дорозі Полтава-Кременчук зіткнулися два ВАЗи: постраждали люди

Сегодня, 12:25 Просмотров: 717

 

Водія та пасажирку однієї з машин забрали до лікарні в Полтаві

Сьогодні, 20 грудня, на 29 км автодороги Полтава-Олександрія зіткнулися два ВАЗи, внаслідок чого постраждали люди. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


На місці події керманич ВАЗу 2104 повідомив, що водій ВАЗ 2101 рухався в попутному напрямку, не зміг впоратися з керуванням, внаслідок чого й сталося зіткнення автомобілів.



 

Після зіткнення авто ВАЗ 2101 злетів в кювет, його водій та пасажирка травмувалися. Потерпілих доставили до лікарні в Полтаві, їх діагнози встановлюються.


Автомобілі отримали механічні пошкодження, зараз триває їхня евакуація. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП ВАЗ травмы
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