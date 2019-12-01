Під Горішніми Плавнями сталася смертельна ДТП

Сегодня, 14:13 Просмотров: 2 734

Загинув пасажир одного з легковиків

Сьогодні, 19 грудня, близько 10.00 на трасі «Горішні Плавні — Дмитрівка» поблизу перехрестя з автодорогою, у напрямку села Пришиб, сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися Daewoo Lanos та Opel Astra, — йдеться на сайті ГУ НП в Полтавській області.





У результаті аварії загинув 80-річний пасажир автомобіля Opel Astra. Обом водіям та пасажирці автомобіля Opel Astra надали медичну допомогу. Від госпіталізації вони відмовилися.









Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).





Винуватцю загрожує тюремний строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Поліція встановлює причини та обставини події.