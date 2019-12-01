У центрі Кременчука п'яний чоловік катався заднім ходом по двору на Mitsubishi

Сегодня, 13:35 Просмотров: 1 493 Комментариев: 1

Водій привернув на себе увагу поліцейських, «розсікаючи» заднім ходом по прибудинковій території на вулиці Першотравнева

Учора, 18 грудня, патрульні зупинили водія Mitsubishi Carisma, який «розсікав» заднім ходом по прибудинковій території на вулиці Першотравнева. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Під час спілкування з водієм поліцейські помітили характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Запропонували чоловіку подути в «Драгер» або перевіритися в медзакладі, але той відмовився.





Також інспектори з’ясували, що і водійського посвідчення при собі у чоловіка не було.





Патрульні винесли постанову за ч.1 ст. 126 (Керування особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) та склали протокол за ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння особою, яка керувала транспортним засобом з ознаками сп’яніння).