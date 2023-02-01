Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників

Відео, Сюжети

Високі результати: у Кременчуці нагородили переможців МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад

12 червня у великій залі міськвиконкому нагороджували школярів, які стали переможцями МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад.

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Опитування ТЪ: які наслідки, на думку кременчужан, можуть бути після підриву Каховської ГЕС

Кременчук про полуницю та черешню в цьому році

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Як обрати надійну охоронну компанію, для якої головне – безпека громадян та їх майна

Ветеран війни в Афганістані у 68 років захищає нас у складі Кременчуцького добровольчого куреня

Друга ріка в Кременчуці збирали гроші на «Сівалки» для ЗСУ
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Бійці Кременчуцького добровольчого куреня опановують американську зброю на стрільбищі

Високі результати: у Кременчуці нагородили переможців МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад

ПСП «Дружба» на Семенівщині розводить українську степову породу бджіл
ВолонтерськеДивитись усі відео

Берегині Крюкова: як звичайні кременчужани допомагають нашим захисникам у спортзалі школи

Патріотична родина з Кременчука придбала та передала багі розвідникам


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

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