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«Гепатит — не вирок, а вчасна діагностика рятує життя»: лікарка-епідеміологиня про небезпеку вірусних гепатитів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 4

 

Що таке вірусні гепатити, як вони передаються, хто найбільше ризикує захворіти, та як уберегтися від інфекції — про все це ми поговорили з лікаркою-епідеміологинею у Всесвітній день боротьби з гепатитами

Вірусні гепатити В і С — це не лише медична, а й соціальна проблема. Щороку в Україні фіксують тисячі нових випадків, і більшість людей навіть не здогадуються про свій діагноз до появи ускладнень. У Кременчуці ситуація — не виняток: з кожним роком збільшується кількість виявлених хворих. 28 липня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами — привід ще раз замислитися над власним здоров’ям і дізнатися, як захистити себе та близьких.

Про те, хто в зоні ризику, як діагностувати і лікувати гепатит, а також чому профілактика — це наш особистий вибір на користь життя, «Кременчуцький Телеграф» розпитав у лікарки-епідеміологині Галини Закіпної.

 

— Пані Галино, наскільки серйозною є проблема вірусних гепатитів для України та зокрема Кременчука?

— На жаль, захворюваність хронічними вірусними гепатитами В і С зростає. За офіційними оцінками, в Україні щонайменше 5% населення інфіковані гепатитом С, а 1,5% — гепатитом В. У Кременчуці теж спостерігається зростання: у 2024 році вперше було виявлено 37 випадків хронічного гепатиту В та 83 випадки гепатиту С, тоді як у 2023 році ці цифри становили 28 і 75 відповідно.

— Як саме передаються ці віруси і хто перебуває в групі ризику?

— Віруси В і С передаються через кров або інші біологічні рідини. Це може статися при переливанні крові, ін'єкційному введенні наркотиків, татуюваннях, манікюрі чи стоматологічних процедурах з нестерильними інструментами. Також інфікування можливе від матері до дитини або статевим шляхом. Тому в зоні ризику можуть бути дуже різні люди.

— Які симптоми гепатиту? Чи можна його виявити одразу?

— Найпідступніше, що хронічні форми часто протікають без симптомів. Гостре захворювання може викликати слабкість, важкість у правому підребер’ї, жовтизну шкіри й очей, але частіше за все хворобу виявляють випадково — під час обстежень або коли вже з’явилися ускладнення.

— Чи можна вилікувати гепатит?

— Гепатит С — виліковний. При своєчасному виявленні держава забезпечує ефективне лікування. Щодо гепатиту В, він важко піддається лікуванню, але проти нього є надійна вакцина.

— Тобто головне — вчасно звернутися до лікаря?

— Саме так. Якщо були ризики або контакти з чужою кров’ю — варто звернутися до сімейного лікаря, здати аналізи. Люди, які знають про свій діагноз і перебувають під наглядом, можуть жити повноцінно, створювати сім’ї та мати здорових дітей.

— Розкажіть, будь ласка, про вакцинацію.

— Вакцинація проти гепатиту В входить до календаря щеплень. Першу дозу діти отримують ще в пологовому будинку. Вакцина — безкоштовна, але, на жаль, є мами, які відмовляються від щеплень, позбавляючи дітей захисту. Дорослі теж можуть вакцинуватись — варто звернутися до лікаря.

— Які ще поради Ви можете дати для профілактики гепатитів?

— Стежте за здоров’ям, не зловживайте алкоголем, відмовтесь від наркотиків і тютюну, займайтесь спортом, будьте уважними у виборі партнерів. Просте обережне ставлення до себе і свого тіла — вже потужна профілактика. Тож бережіть себе та не ігноруйте сигнали організму. І пам'ятайте: вчасна діагностика та профілактика — запорука довгого і якісного життя.

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Кременчужани ризикують підчепити гепатит В під час татуювання, манікюру та переливання крові

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гепатит захворюваність здоров'я профілактика вакцинація епідеміолог інтерв'ю
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